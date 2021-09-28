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Рабочего придавило стрелой установки для забивки свай на стройплощадке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел днем 19 октября на ул. Малоэтажной.
По версии следствия, 68-летний копровщик выполнял работы по демонтажу установки, когда на него упала стрела. В результате мужчина был доставлен в больницу. Установлено, что ему причинен тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ, будет дана юридическая оценка.
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