Нижегородца приговорили к 12 годам колонии за угрозы террористического характера Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жителя Нижегородской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за угрозы террористического характера. Об этом сообщает пресс-релиз УФСБ России по Нижегородской области.

Суд установил, что 3 апреля 2020 года осужденный, недовольный принятыми властями мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, разместил в социальной сети текстовое сообщение с угрозами.

Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии со следователями СУ СК России по региону.

В ходе следственных действий у него дома обнаружили взрывчатое вещество метательного действия (дымный порох).

Кроме того доказано, что осужденный ранее высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 318, ст. 319 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.