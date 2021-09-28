Нижегородца приговорили к 12 годам колонии за угрозы террористического характера

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Жителя Нижегородской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за угрозы террористического характера. Об этом сообщает пресс-релиз УФСБ России по Нижегородской области.
Суд установил, что 3 апреля 2020 года осужденный, недовольный принятыми властями мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, разместил в социальной сети текстовое сообщение с угрозами.
Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии со следователями СУ СК России по региону.
В ходе следственных действий у него дома обнаружили взрывчатое вещество метательного действия (дымный порох).
Кроме того доказано, что осужденный ранее высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 318, ст. 319 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
Приговор вступил в законную силу.
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