Новую трапезную построят в Дивеевском монастыре Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трапезную для рабочих и паломников построят на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России", которое рассмотрело документацию и выдало положительное заключение.

Застройщиком выступит Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера. Проектную документацию подготовило ООО "Велес НН".

Согласно информации, новая трапезная на 500 человек будет построена по адресу: Октябрьская, 15А.

В настоящее время паломническая трапезная в зимний период находится в цокольном этаже храма святого благоверного князя Александра Невского, а летом устраивается под навесами рядом с домом-музеем блаженной Параскевы.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется проект по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров". При поддержке Правительства России создаются объекты туристической, обеспечивающей и дорожной инфраструктуры, активно ведутся работы по восстановлению Саровской и Дивеевской обителей, Спасо-Преображенского мужского монастыря в Арзамасе и других епархиальных объектов.

Ранее сообщалось, что Саровские врата построят в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Врата будут представлять из себя трехшатровую композиции в стиле русского узорочья рубежа XIX и ХХ веков. Арки возведут из кирпича в традиционных методиках русского зодчества. Их своды будут отделаны мозаикой с золотым фоном.