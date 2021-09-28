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Бизнес

Константин Аргентов: "Юрий Старцев всю свою деятельность направлял на интересы общества"

29 октября 2021 16:16  [55] Бизнес
Юрий Павлович Старцев

Юрий Павлович Старцев

Фото: АПЗ

"Юрий Старцев всю свою деятельность направлял на интересы общества", - поделился административный директор Арзамасского приборостроительного завода Константин Аргентов, вспоминая Юрия Павловича Старцева, возглавлявшего АПЗ с 1987 по 2008 год. 1 ноября Старцеву исполнилось бы 85 лет.

Аргентов рассказал, что с 2010 по 2014 годы был помощником Юрия Старцева как депутата Заксобрания.

"Это всегда ценно, когда в региональном парламенте работает руководитель градообразующего предприятия. Юрий Павлович всю свою депутатскую деятельность направлял на интересы общества, жил интересами большого трудового коллектива. Депутатский фонд он тратил без остатка. Направлял его на развитие инфраструктуры города и района, образовательных учреждений, решение личных вопросов граждан. Старался помочь всем", - рассказал заместитель генерального директора АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

"Депутатская приемная находилась на втором этаже заводского отдела кадров. Каждый рабочий день с утра до вечера он был на связи, вел личные приемы. Большинство обращавшихся были, конечно, приборостроители, которые приходили не только с просьбами, но и просто пообщаться, получить ценный совет. Приезжало к нему и городское руководство, чтобы узнать его мнение по разным вопросам. И Юрий Павлович, несмотря на свою занятость, всем уделял время. До последних дней интересовался тем, что происходит на заводе, в городе, области.

Он никогда не стеснялся, не жадничал, не боялся делиться своим опытом. Я у него многое почерпнул, многому научился. Он давал настоящие "уроки жизни" – не нравоучительные, а поучительные. Любой пример подкреплял жизненными историями. Это были мои любимые моменты: во время разговора он вдруг замолкал, взгляд переносился куда-то наверх, словно уходил в воспоминания, а потом начинался рассказ. Одни истории были смешными до слез, над другими порой думал не один день.

Некоторые его высказывания помню дословно: "Несмотря ни на какие искушения жизни, оставайся порядочным человеком", "Что бы ни произошло – не зазнавайся", "Обязательно уделяй время своим близким, семье, родителям. Никогда не забывай о них".

На примере своих отношений с Инной Борисовной Юрий Павлович учил нас, молодых, как относиться к жене. Он часто советовался с супругой, особенно при рассмотрении обращений избирателей. Инна Борисовна во многом и помогала сохранять ту отзывчивость к людям, которой славился Юрий Павлович.

Сегодня я искренне счастлив, что в моей жизни был период, когда общался и работал с этим, не побоюсь сказать, великим человеком. На тот момент он был для меня главным ориентиром. По его примеру я тогда, в 2010-м, сделал свои первые шаги в депутатской работе", - рассказал Константин Аргентов.

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Теги:
АПЗ Арзамас
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