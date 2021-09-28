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Общество

Студентка Мининского университета победила во всероссийском конкурсе “Профессиональное завтра”

29 октября 2021 19:15  [41] Общество
Екатерина Назарова и Елена Лодышкина

Екатерина Назарова и Елена Лодышкина

Фото: Мининский университет

Студентка 1 курса факультета управления и социально-технических сервисов Мининского университета Екатерина Назарова заняла 1 место в номинации "Исследовательская работа" IV Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов "Профессиональное завтра". Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Конкурс проводится сетью Ресурсных учебно-методических центров вузов России при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цель конкурса - профессиональная ориентация и содействие трудоустройству студентов вузов в социокультурной инклюзии на этапе обучения. Приём работ осуществлялся по 4 номинациям: "Профессиональный старт-ап молодёжи", "Исследовательская работа по одной из предлагаемых тем", "Моё полезное изобретение" и "Социальная реклама".

Всего в очном этапе конкурса было представлено 177 проектов из 98 вузов 66 регионов России.

Проект Екатерины Назаровой "Доступность и открытость Интернет-ресурсов как условие эффективного поиска работы соискателями с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью" предполагает адаптацию интернет-ресурсов под соискателей с нарушением зрения, предложение вакансий с учётом классификации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также информирование о наличии или возможности предоставления адаптированного рабочего места.

"В своем проекте и собственных силах я была уверена. Актуальность выбранной мной темы связана с тем, что я сама искала работу и столкнулась с определёнными трудностями: на многих сайтах нет даже фильтров вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя вакансий на рынке труда немало, в основном они для людей со средним профессиональным образованием. Поэтому так важно, чтобы подобные конкурсы были - они помогают посмотреть на наши проблемы изнутри. Помогают реализовать потенциал, найти себя и сделать так, чтобы комфортно жить, учиться и трудиться было самым разным людям. Кстати, со своей будущей профессией я уже определилась, мечтаю стать педагогом", - рассказала Екатерина Назарова.

Ещё три студентки Мининского университета вышли в финальный этап конкурса с проектом стартапа "Онлайн-школа для подготовки школьников к сдаче экзаменов ЕГЭ/ОГЭ как инструмент трудоустройства студентов старших курсов и выпускников ВУЗов, в том числе с ОВЗ и инвалидностью" - Удалова Екатерина, Лодышкина Елена и Матвеева Анастасия.

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Теги:
Вузы Инвалиды Конкурсы
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