Нижегородские школьники смогут посетить московский Музей Победы в режиме онлайн Культура и отдых

Нижегородские школьники смогут посетить московский Музей Победы в режиме онлайн

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородских школьников приглашают посетить московский Музей Победы в онлайн-формате, сообщает ФГБУК "Музей Победы".

Во время осенних каникул нижегородские школьники вместе с родителями смогут совершить онлайн-экскурсию по военно-историческому музею страны.

Отмечается, что на сайте музея доступны два варианта экскурсий по экспозиции "Подвиг Народа".

В масштабном музейном пространстве объединены исторические декорации, панорамы, подлинные реликвии военных лет, фильмы-реконструкции, мультимедийные проекции и т.д.

Онлайн-экскурсия "пройдет" в Брестской крепости, в захваченной нацистами Смоленской деревне, библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и у стен поверженного Рейхстага. Пользователи узнают, как проходила эвакуация культурных ценностей, другие значимые исторические факты о войне.

На сайте Музея Победы можно выбрать Zoom-экскурсию, которая проходит в режиме реального времени. У интернет-пользователей есть возможность пообщаться с гидом, или посетить виртуальный 3D-тур "Подвиг Народа". Аудиогид для этой экскурсии озвучил директор Музея Победы Александр Школьник.

Более подробная информация - на сайте Музея Победы: https://victorymuseum.ru/excursions/online-excursions/.

Кроме того, цикл видеороликов "Зайди сегодня в музей", размещенных на ютуб-канале Музея Победы: https://www.youtube.com/watch?v=8JmD6Ok4BjU&list=PLmDARP3CmHLhUU-sBn3ZUXyRghn-Eus05&index=1, познакомит всех желающих с экспозициями и залами культурной площадки.

Напомним, что музеи Нижнего Новгорода проверили на соблюдение ковидных ограничений.