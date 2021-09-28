Продолжается формирование седьмого состава молодежного парламента при Закcобрании Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продолжается формирование седьмого состава молодежного парламента при Законодательном cобрании Нижегородской области. Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, документы принимаются до 19 ноября.

Членом Молодежного парламента может быть гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно на день подтверждения его полномочий в качестве члена Молодежного парламента.

В состав парламента входят 52 члена парламента, избранных на молодежных конференциях в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Нижегородской области, а также 26 членов парламента – представителей молодежи, избранных по итогам конкурсного отбора. Всего – 78 человек.

В настоящее время идет активная работа по двум направлениям формирования парламента.

Инициаторами выдвижения могут быть общественные организации, объединения (имеющих численность работников в возрасте от 18 до 35 лет не менее 10 человек) органы студенческого самоуправления ВУЗов, СУЗов. .

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе в ЗС НО:

протокол решения о выдвижении кандидата с указанием его ФИО; заявление кандидата о его согласии на выдвижение; биографическую справку; согласие на обработку персональных данных; цветную фотографию кандидата; программа кандидата в объеме, не превышающем трех листов машинописного текста формата А4, выполненного шрифтом № 14 с применением полуторного межстрочного интервала. Программа кандидата включает в себя цель избрания его членом парламента и предложения по решению задач, стоящих перед парламентом. В своей программе кандидат указывает также направления деятельности парламента, являющиеся для кандидата предпочтительными – для кандидатов от инициаторов выдвижения для участия в конкурсном отборе.

Документы можно направлять на почтовый адрес: Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082, а также на адрес электронной почты: zsno@int.zsno.ru.