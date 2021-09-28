Продолжается формирование седьмого состава молодежного парламента при Закcобрании

Фото:
Продолжается формирование седьмого состава молодежного парламента при Законодательном cобрании Нижегородской области. Об этом сообщили в парламенте.
Согласно информации, документы принимаются до 19 ноября.
Членом Молодежного парламента может быть гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно на день подтверждения его полномочий в качестве члена Молодежного парламента.
В состав парламента входят 52 члена парламента, избранных на молодежных конференциях в муниципальных районах, муниципальных округах и городских округах Нижегородской области, а также 26 членов парламента – представителей молодежи, избранных по итогам конкурсного отбора. Всего – 78 человек.
В настоящее время идет активная работа по двум направлениям формирования парламента.
Инициаторами выдвижения могут быть общественные организации, объединения (имеющих численность работников в возрасте от 18 до 35 лет не менее 10 человек) органы студенческого самоуправления ВУЗов, СУЗов. .
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе в ЗС НО:
Документы можно направлять на почтовый адрес: Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082, а также на адрес электронной почты: zsno@int.zsno.ru.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+