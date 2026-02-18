Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Политика

В России предложили изменить тарифы такси для семей с детьми

18 февраля 2026 18:58
В России предложили изменить тарифы такси для семей с детьми

Фото: Александр Воложанин

В Госдуме выступили с инициативой пересмотреть принципы формирования детских тарифов в такси. С таким предложением председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась к министру транспорта Андрею Никитину, сообщил 360.ru. Документ находится в распоряжении редакции.

Депутат предложила скорректировать условия для водителей, которые работают с детскими автокреслами. В частности, речь идет о снижении комиссии агрегатора для таких водителей.

Кроме того, Лантратова выступила за увеличение бонусов для водителей с детскими креслами в периоды повышенного спроса. "Это повысит доступность такси для семей, уменьшит финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепит доверие граждан к государственной поддержке", — написала она.

По словам депутата, сейчас поездки на машинах с детским креслом нередко обходятся дороже обычных. Одной из причин она назвала нехватку водителей, которые готовы и умеют работать с такими требованиями.

Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить службы такси из-за скачка цен в снегопад.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госдума Такси
