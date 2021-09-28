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Общество

Нижегородская область стала претендентом на звание "Лучшего цифрового региона страны"

01 ноября 2021 17:28  [80] Общество

Нижегородская область вошла в число претендентов на звание "Лучший цифровой регион страны". По итогам народного голосования на официальном сайте премии будет выбран самый цифровой и привлекательный для голосования регион, который получит престижную Премию Рунета 2021. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.

Вручение "Премии Рунета" - одной из самых престижных наград отечественного сегмента сети Интернет - состоится 7 декабря в Москве. Традиционно ее присуждают компаниям и организациям, внесшим значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России за прошедший год.

Народное голосование включает три номинации: "Кто", "Что" и "Где". Номинация "Где" предполагает выбор и награждение лучшего цифрового региона страны. Партнер этой номинации - Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв", который является флагманским проектом АНО "Россия – страна возможностей".

"Каждый пользователь сможет проголосовать и выбрать самый цифровой, инновационный и привлекательный для инвестиций в IT город. Регион-победитель в номинации "Цифровой прорыв" получит всероссийское признание и новые возможности для развития стартапов и проектов, а также привлечения талантливых специалистов", — отмечает руководитель проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская.

Среди кандидатов на звание лучшего цифрового региона страны уже заявлена Нижегородская область. Проголосовать за наш регион можно на официальном сайте: leadersofdigital.ru. Для этого нужно авторизоваться на портале и зайти в раздел "Голосование".

До 7 декабря каждый участник голосования может выбрать от одного до трех городов, которые отвечают следующим критериям: имеют развитую IT-инфраструктуру, мощную базу для подготовки специалистов, сильные и перспективные проекты и стартапы, привлекательны для профессионалов и где поддерживается IT-бизнес. На основании результатов голосования пользователей будет определен самый цифровой регион страны.

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