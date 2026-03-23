НИУ Президентской академии и "Школа 21" подписали соглашение о сотрудничестве

"Школа 21" — это новый эволюционный подход в образовании. Кампус открыли в конце 2024 года. Это совместный проект правительства Нижегородской области и Сбера. Школа рассчитана на 200 станций — рабочих мест с компьютерами, работает 24/7 для всех желающих от 18 лет и даёт возможность за 1,5-3 года бесплатно получить ИТ-профессию.

Обучение в "Школе 21" проходит по методике "равный равному", когда каждый учится у каждого. После отборочных этапов каждый ученик сможет выстроить индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей.

В числе направлений — мобильная разработка, кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО. Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых можно точечно усовершенствовать свои навыки.

"Дружба со "Школой 21" вышла на новый уровень: мы официально закрепили сотрудничество соглашением. Наша общая цель — дать талантливым ребятам возможность практиковаться на живых проектах и вместе растить новую IT-элиту. Будем экспериментировать с форматами обучения и исследовать цифровое будущее!" - написала в своём канале директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Впереди — большие планы:

развитие студенческой проектной и научно-исследовательской деятельности в сфере ИТ;

разработка и реализация образовательных программ в сфере информационных технологий;

проведение совместных мероприятий: хакатонов, образовательных интенсивов, конференций, круглых столов.