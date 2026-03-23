29 нижегородских муниципалитетов могут попасть в зону паводка Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Основное внимание участники уделили вопросам прохождения весеннего половодья и прогнозу пожароопасной обстановки в весенне-летний период.

В совещании приняли участие начальник Главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков, руководитель Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина, министр региональной безопасности Сергей Разин, а также представители органов власти и местного самоуправления.

Как отметил Глеб Никитин, в регионе проведен анализ готовности к паводку. По его словам, снежная зима и значительный объем осадков могут привести к осложнению гидрологической ситуации. Власти уже реализуют комплекс контрольных и профилактических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение возможного ущерба и недопущение гибели людей.

По данным регионального управления МЧС, в 2026 году паводок может превысить среднемноголетние значения. В зону подтопления рискуют попасть 29 муниципальных образований, 18 низководных мостов и 21 участок автодорог.

К паводкоопасному периоду в области подготовлены силы и средства: сформирована группировка численностью более 18 тысяч человек и свыше 4 тысяч единиц техники. В потенциально подтопляемых районах запланированы эвакуационные мероприятия, подготовлено 429 единиц автотранспорта, 136 плавсредств и 150 пунктов временного размещения.

Ранее в регионе уже провели ряд профилактических работ, включая расчистку русел рек, дноуглубление, укрепление берегов и ремонт гидротехнических сооружений.

Глава региона рекомендовал органам МСУ своевременно информировать жителей о развитии паводковой ситуации и предпринимаемых мерах. При необходимости предусмотрена передислокация пожарной техники и личного состава муниципальной и добровольной пожарной охраны.

По итогам заседания комиссия утвердила планы по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период, а также меры по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Кроме того, уточнен состав межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой и сопровождением паводкового периода 2026 года в регионе.

Напомним, по прогнозам, уровень весеннего половодья может превысить среднемноголетние значения. Это объясняется большим запасом влаги, накопленным в снежном покрове. В зону вероятного подтопления в Нижегородской области могут попасть 141 населенный пункт и 71 участок автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в регионе вскрытие рек ожидается в апреле.