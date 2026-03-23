В МВД предупредили, что мошенники используют умные колонки для прослушивания

В России злоумышленники начали активно использовать умные колонки и голосовых помощников для слежки за пользователями. Об этом сообщили специалисты киберполиции, передаёт 360.ru
Эксперты компании Kaspersky предупреждают, что обычные пользователи могут долгое время не подозревать о том, что их колонки прослушиваются. Однако существуют признаки, которые могут свидетельствовать о взломе устройства.
Среди основных признаков взлома:
- колонка активируется самостоятельно, без команды пользователя; колонка выполняет команды, которые пользователь не давал;
- в настройках аккаунта появляются неизвестные устройства или действия, которые не были выполнены пользователем.
Если вы подозреваете, что ваша колонка была взломана, рекомендуется немедленно предпринять следующие шаги:
- отключить колонку от сети и интернета;
- сменить пароль в привязанном аккаунте на более сложный;
- проверить список подключённых устройств и удалить подозрительные;
- обновить прошивку колонки до последней версии.
Взлом умной колонки может привести к утечке конфиденциальной информации - паролей и других личных данных, которые злоумышленники могут использовать для различных атак. Поэтому важно своевременно обнаруживать и устранять признаки взлома.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать записи с автоответчиков для создания дипфейков.
