Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Общество

В МВД предупредили, что мошенники используют умные колонки для прослушивания

23 марта 2026 12:22 Общество
В МВД предупредили, что мошенники используют умные колонки для прослушивания

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

В России злоумышленники начали активно использовать умные колонки и голосовых помощников для слежки за пользователями. Об этом сообщили специалисты киберполиции, передаёт 360.ru

Эксперты компании Kaspersky предупреждают, что обычные пользователи могут долгое время не подозревать о том, что их колонки прослушиваются. Однако существуют признаки, которые могут свидетельствовать о взломе устройства.

Среди основных признаков взлома:

- колонка активируется самостоятельно, без команды пользователя; колонка выполняет команды, которые пользователь не давал;
- в настройках аккаунта появляются неизвестные устройства или действия, которые не были выполнены пользователем.

Если вы подозреваете, что ваша колонка была взломана, рекомендуется немедленно предпринять следующие шаги:

- отключить колонку от сети и интернета;
- сменить пароль в привязанном аккаунте на более сложный;
- проверить список подключённых устройств и удалить подозрительные;
- обновить прошивку колонки до последней версии.

Взлом умной колонки может привести к утечке конфиденциальной информации - паролей и других личных данных, которые злоумышленники могут использовать для различных атак. Поэтому важно своевременно обнаруживать и устранять признаки взлома.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать записи с автоответчиков для создания дипфейков.

