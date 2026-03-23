Контроль за дорожными работами усилят в Нижнем Новгороде

23 марта 2026 12:36
Фото: пресс-служба Гордумы

23 марта в городской Думе Нижнего Новгорода прошло очередное заседание депутатского объединения "Единой России". Его провел руководитель партийного актива, вице-спикер Думы Евгений Костин. В работе также принял участие председатель Думы, член Генерального совета партии Евгений Чинцов.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение реализации федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни". Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, этот проект является основным инструментом достижения национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

В 2026 году планируется отремонтировать тротуары общей площадью 23 783 кв. м, а также семь участков дорог протяженностью 11,276 км. Кроме того, будет устроено покрытие проезжей части на площади 202 450 кв. м. Общий объем финансирования составит 930 млн рублей.

Житников уточнил, что уже заключены муниципальные контракты на продолжение ремонта на ряде участков, включая улицы Удмуртскую, Карла Маркса, Кузбасскую, Новикова-Прибоя и путепровод Мызинского моста. До конца марта планируется провести закупки еще по трем объектам — на Казанском шоссе и улицах Рябцева и Звездинке.

По итогам обсуждения депутаты утвердили кандидатуры для закрепления за объектами ремонтной кампании.

Отвечая на вопрос заместителя руководителя объединения Станислава Прокоповича о ямочном ремонте, Житников сообщил, что работы уже ведутся силами муниципальных дорожных предприятий в каждом районе города с применением рециклеров. Подрядчиков для дальнейших работ определят до конца марта, а сами работы начнутся в апреле. Финансирование составит 320 млн рублей. При этом перечень объектов формируется, в том числе, по обращениям жителей через платформу "Лобачевский".

В завершение заседания депутаты обсудили повестку предстоящего заседания городской Думы, в которую включено 23 вопроса.

Подводя итоги, Евгений Костин отметил, что практика закрепления депутатов за объектами применяется уже не первый год и доказала свою эффективность. По его словам, "главная цель закрепления — повышение контроля качества выполнения работ на объектах в тесном взаимодействии с нижегородцами". Он добавил, что такая система ранее использовалась в рамках проектов "Формирование комфортной городской среды", "Вам решать!" и "Безопасные качественные дороги", а теперь распространяется и на направления дорожного ремонта и строительства в рамках нового нацпроекта.

Кроме того, Костин сообщил о нововведении: в положение об объединении добавлен раздел о наставничестве. Это позволит впервые избранным депутатам при необходимости получать поддержку и профессиональное сопровождение со стороны более опытных коллег.

Ранее сообщалось, что 471 улицу Нижнего Новгорода обновят новой дорожной разметкой.

