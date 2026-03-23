Президент наградил Егора Полякова медалью "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
Согласно документу, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Государственной награды ему присвоили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в правительстве Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Олег Беркович получил Почетную грамоту правительства РФ.
