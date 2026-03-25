В России предложили ввести мораторий на рост учебной нагрузки для школьников

В Народную программу "Единой России" предлагается включить масштабирование строительства образовательной инфраструктуры и мораторий на увеличение учебной нагрузки для школьников. Инициативы прозвучали на третьем окружном отчётно-программном форуме "Есть результат!" в Нижнем Новгороде, который проходит 25 марта.

Эксперты, педагоги и общественники обсудили развитие инфраструктуры знаний: от ликвидации очередей в детские сады до поддержки молодых исследователей. Одной из главных тем стал поиск баланса между качественным образованием и сохранением здоровья детей.

Отвечая на массовые запросы родителей, участники выступили с инициативой "заморозить" рост требований к ученикам.

"О нагрузке на детей в современных школах много говорится, но изменений мало. В том числе и по объёмам домашних заданий. У ребят практически не остаётся времени на детство, отдых и простое общение с семьёй. Поэтому наше предложение — ввести мораторий на увеличение учебной нагрузки для школьников. Это должно касаться как количества уроков, так и объёмов домашних заданий", — заявил спикер площадки, секретарь первичного отделения "Единой России" из Саратовской области Юрий Василенко.

Второй ключевой блок предложений касается расширения инфраструктуры. Партия ставит задачу использовать федеральные возможности и построить не менее 150 новых школ и минимум 100 новых детских садов в регионах, где есть нехватка мест, и провести капитальный ремонт не менее 2200 действующих дошкольных учреждений.

Для поддержки талантов на этапе высшей школы и науки в Народную программу предложили включить пункт о создании свыше 1000 новых современных лабораторий — с обязательным условием, что руководить ими будут молодые и перспективные исследователи.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

