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Нерабочие дни не планируется продлевать в Нижегородской области. Об этом губернатор региона Глеб Никитин заявил в своём аккаунте в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.
"Не планируем продлевать, если на федеральном уровне не будет специальных решений", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, что с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внёс глава региона Глеб Никитин. По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.
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