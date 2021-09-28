Нерабочие дни не планируется продлевать в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нерабочие дни не планируется продлевать в Нижегородской области. Об этом губернатор региона Глеб Никитин заявил в своём аккаунте в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

"Не планируем продлевать, если на федеральном уровне не будет специальных решений", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что с 25 октября по 7 ноября в Нижегородской области установлены нерабочие дни. Соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внёс глава региона Глеб Никитин. По его словам, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, в регионе приостанавливают деятельность многие организации. Массовые мероприятия при этом не проводятся.