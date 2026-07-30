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Убившему и расчленившему супругов на Автозаводе нижегородцу дали 18 лет

30 июля 2026 18:15 Происшествия
Убившему и расчленившему супругов на Автозаводе нижегородцу дали 18 лет

Фото: пресс-служба облсуда

В Нижнем Новгороде оглашён приговор по резонансному уголовному делу о двойном убийстве в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

На скамье подсудимых оказался 42-летний уроженец Калининградской области. Его признали виновным по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — в убийстве двух лиц, совершённом с особой жестокостью.

Как установили следствие и суд, в августе 2025 года мужчина находился в квартире дома на улице Раевского, где снимал комнату. Во время конфликта с 51-летней хозяйкой жилья и её 70-летним супругом он напал на них. Женщине было нанесено не менее 13 ножевых ранений. Мужчину подсудимый избил металлической шваброй и кулаками, после чего нанёс ему не менее восьми ударов ножом. От полученных травм оба потерпевших скончались на месте.

На следующий день злоумышленник вернулся в квартиру, отсёк головы погибших и вынес части тел. Их он спрятал на крышах гаражного массива на той же улице, после чего скрылся.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свобода два года.

Ранее сообщалось, что в Гагинском округе Нижегородской области нашли закопанный труп местного жителя. По подозрению в убийстве задержан 78-летний мужчина.

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Теги:
Приговор Суд Убийство
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