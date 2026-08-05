Борский суд лишил отца погибшего бойца СВО права на госвыплаты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд на Бору удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего на СВО, о лишении его отца права на государственные выплаты, предусмотренные для членов семьи погибшего. Гражданское дело было рассмотрено 3 августа 2026 года.

Установлено, что после прекращения семейных отношений отец не исполнял родительские обязанности: не участвовал в воспитании сына, не заботился о его здоровье и развитии, не оказывал материальную помощь и утратил с ним родственные связи.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ответчик не имеет права на получение госвыплат, установленных для родителей погибших военнослужащих.

Решением суда исковые требования удовлетворены. Отец погибшего участника СВО лишен права на получение выплат от государства. Также с него взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере трех тысяч рублей.

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