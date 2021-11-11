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Анонсы событий для СМИ на 15 ноября 2021 года
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении выбросившего из окна 9 этажа дома кошку в Нижнем Новгороде

15 ноября 2021 12:10  [56] Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Неизвестное лицо выбросило кошку из окна 9 этажа дома на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.  

Согласно информации в соцсетях, это произошло днем 6 ноября. Момент был запечатлен камерой видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что животное выпало не случайно, а его выбросили руками.

По данному факту сотрудниками отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Отметим, что санкция указанной части данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет. Ведется следствие.

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Теги:
Животные МВД
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