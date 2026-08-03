Гражданку Узбекистана вышлют из России из-за коврика с триколором Общество

Фото: Максим Герасимов

Трудовую мигрантку из Узбекистана отправят на родину после инцидента с ковриком, на котором изображен российский триколор. Об этом сообщили в Агентстве миграции республики.

По данным ведомства, для женщины за счет средств миграционного фонда был приобретен авиабилет. Ее возвращение в Узбекистан запланировано на 6 августа.

Ранее нижегородские полицейские во время миграционного рейда обнаружили в квартире женщины коврик с изображением государственного флага России. В отношении нее рассматривался вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над элементом государственной символики.

В Агентстве миграции Узбекистана сообщили, что совместно с Генконсульством республики в Казани и российскими правоохранительными органами выясняют обстоятельства произошедшего. Дипломаты поддерживают связь с женщиной и оказывают ей консульско-правовую помощь.

Ранее мы рассказывали, что переехавший в Нижегородскую область канадец пожаловался на проблемы с ГИБДД.