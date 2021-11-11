Объявлен конкурс на проектирование футбольного поля с подогревом рядом с ФОК "Мещерский" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" объявила электронный конкурс по поиску подрядчика для проектирования футбольного поля рядом с ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В конкурсе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно документации, это должно быть поле с искусственным покрытием и системой подогрева.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3,2 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены к 30 ноября.

Напомним, что в спортивной школе "Мещера" предлагается организовать футбольный кластер. Для этого необходимо сохранить существующее натуральное поле и создать еще два - с искусственным покрытием.

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал, что к 2024 году в Нижегородской области планируется построить один полноразмерный и три малоформатных футбольных манежа, три стадиона и четыре полноразмерных поля с искусственным покрытием.