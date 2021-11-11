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Общество

Совет работающей молодёжи появится в Нижнем Новгороде

17 ноября 2021 15:58  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде будет сформирован Совет работающей молодёжи. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев, сообщили в администрации.

Согласно информации, Совет будет создан с целью дать возможность работающей молодёжи участвовать в реализации молодёжной политики города.

Кроме того, Совет будут привлекать к выработке инновационных подходов в решении проблем молодёжи и организации взаимодействия администрации города с нижегородскими предприятиями, учреждениями и организациями по решению вопросов, касающихся интересов работающей молодёжи.

Юрий Шалабаев отметил, что необходимо создать все условия для раскрытия личностного потенциала молодых специалистов, для их профессионального роста и повышения социальной активности.

"Наиболее перспективные общественно значимые проекты и инициативы обязательно будем поддерживать на всех этапах – от разработки до реализации", - добавил мэр.

Состав Совета будет сформирован из представителей предприятий или организаций города. Одно из условий - претендент должен быть не старше 35 лет. Срок членства в Совете составит 2 года.

Напомним, в октябре в Нижнем Новгороде в рамках форума "Студенческий Нижний" прошла дискуссия о студенческом самоуправлении. Тогда глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поддержал инициативу о создании совета по делам молодежи при главе города.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Молодежь
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