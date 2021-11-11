Парковку запретят на участке ул. Гоголя с 9 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку запретят на участке ул. Гоголя с 9 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, запрет на остановку и стоянку автомобилей будет введен на участке улицы Гоголя от улицы Суетинской до улицы Сергиевской на правой стороне по ходу движения транспорта.

Для удобства жителей города на противоположной стороне дороги оборудованы места для парковки транспортных средств параллельно краю проезжей части.

Ранее сообщалось, что парковку автомобилей в ночное время запретят на улице Заломова в Нижнем Новгороде.