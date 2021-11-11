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Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
По его словам, ярмарка приурочена ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Торговля будет проходить на территории Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Уличная площадка будет работать с 10:00 до 18:00.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров от нижегородских производителей, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций Нижегородского облпотребсоюза: овощи, мясные и молочные продукты, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, соления, рыбная продукция, мед, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.
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