Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, ярмарка приурочена ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Торговля будет проходить на территории Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Уличная площадка будет работать с 10:00 до 18:00.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров от нижегородских производителей, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций Нижегородского облпотребсоюза: овощи, мясные и молочные продукты, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, соления, рыбная продукция, мед, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.