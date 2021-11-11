Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2021 13:44  [62] Реверсивное движение введут на мосту через Кудьму на трассе М-7
18 ноября 2021 13:20  [350] Нижегородская полиция ищет новых хозяев для 11 служебных собак
18 ноября 2021 13:17  [97] Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября
18 ноября 2021 12:59  [198] Первый проект комплексного развития территорий стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода
18 ноября 2021 12:52  [104] Более трех тысяч дворников работают в Нижнем Новгороде
18 ноября 2021 12:43  [167] Процесс передачи участка под строительство школы в ЖК "Торпедо" начался в Нижнем Новгороде
18 ноября 2021 12:11  [116] Движение транспорта временно приостановят по участку пр. Гагарина 19 и 20 ноября
18 ноября 2021 12:10  [286] Около 500 семей переселятся из-за рубежа в Нижний Новгород до 2025 года
18 ноября 2021 12:02  [156] Еще 781 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области
18 ноября 2021 11:23  [128] Евгений Люлин: "В современной школе закладываются не только образование и воспитание, но и основы профессиональной подготовки"
Общество

Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября

18 ноября 2021 13:17  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Продовольственная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, ярмарка приурочена ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Торговля будет проходить на территории Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Уличная площадка будет работать с 10:00 до 18:00.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров от нижегородских производителей, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций Нижегородского облпотребсоюза: овощи, мясные и молочные продукты, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, соления, рыбная продукция, мед, а также изделия художественных промыслов и другие товары народного потребления.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие ярмарки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph