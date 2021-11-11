Нижегородские детсады получают субвенцию в недостаточном размере из-за переполненности групп Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дошкольные образовательные учреждения Нижнего Новгорода получают субвенцию из регионального бюджета в недостаточном размере из-за переполненности групп. Об этом рассказала и.о. директора департамента образования администрации города Марина Гладышева в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 ноября.

Данная субвенция на осуществление полномочий в сфере общего образования выплачивается учреждениям с 2013 года. Однако, в 2018 году в методику расчета был добавлен показатель наполняемости групп с нормативом - 24 ребенка.

"Учитывая, что в Нижнем Новгороде наполняемость групп дошкольных образовательных организаций составляет 26 детей, добавление в формулу этого показателя привело к тому, что из суммы субвенций городу ежегодно вычитается более 453 млн рублей. Это почти 10% от объема субвенций", - сказала Марина Гладышева.

По словам и.о. главы департамента, летом администрацией города было направлено обращение в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с просьбой о корректировке порядка расчета субвенций. На сегодняшний день ответа не поступило.

Депутаты комиссии приняли решение создать рабочую группу, в которую также войдут представители профильных департамента и министерства, чтобы проконтролировать разрешение этого вопроса.