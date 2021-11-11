Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
18 ноября 2021 17:00  [31] Нижегородские детсады получают субвенцию в недостаточном размере из-за переполненности групп
18 ноября 2021 13:36  [343] Более 300 млрд рублей налогов планирует получить правительство Нижегородской области благодаря запуску М-12
18 ноября 2021 09:16  [134] Экономия по торгам в Нижегородской области составила 117,6 млн рублей в октябре
18 ноября 2021 08:42  [150] "Марафон киберграмотности" проходит в Нижегородской области до 15 декабря
17 ноября 2021 19:27  [278] Трансляцию публичных слушаний по проекту бюджета Нижегородской области на 2022 год посмотрело более 7 тысяч человек
17 ноября 2021 16:09  [242] Почти 30 млн рублей требуется для ремонта общественных бань в Нижнем Новгороде
17 ноября 2021 14:09  [453] Почти 1 млрд рублей требуется для расселения аварийного фонда в Нижегородской области
17 ноября 2021 12:03  [265] Профильная комиссия Гордумы одобрила изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 76,5 млн рублей
16 ноября 2021 18:06  [296] Правительство России утвердило размер пособия по безработице
16 ноября 2021 13:33  [240] Артем Кавинов: "В проекте бюджета будут максимально отражены инициативы народной программы"
Экономика

Нижегородские детсады получают субвенцию в недостаточном размере из-за переполненности групп

18 ноября 2021 17:00  [31] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дошкольные образовательные учреждения Нижнего Новгорода получают субвенцию из регионального бюджета в недостаточном размере из-за переполненности групп. Об этом рассказала и.о. директора департамента образования администрации города Марина Гладышева в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 18 ноября.

Данная субвенция на осуществление полномочий в сфере общего образования выплачивается учреждениям с 2013 года. Однако, в 2018 году в методику расчета был добавлен показатель наполняемости групп с нормативом - 24 ребенка.

"Учитывая, что в Нижнем Новгороде наполняемость групп дошкольных образовательных организаций составляет 26 детей, добавление в формулу этого показателя привело к тому, что из суммы субвенций городу ежегодно вычитается более 453 млн рублей. Это почти 10% от объема субвенций", - сказала Марина Гладышева.

По словам и.о. главы департамента, летом администрацией города было направлено обращение в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с просьбой о корректировке порядка расчета субвенций. На сегодняшний день ответа не поступило.

Депутаты комиссии приняли решение создать рабочую группу, в которую также войдут представители профильных департамента и министерства, чтобы проконтролировать разрешение этого вопроса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Деньги Детсады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph