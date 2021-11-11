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Общество

Нижегородское метро празднует 36-летие с момента запуска первой линии

18 ноября 2021 18:55  [105] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В преддверии 36-летней годовщины пуска метро в Нижнем Новгороде наградили сотрудников метрополитена. Памятными медалями в честь 800-летия Нижнего Новгорода, Благодарственными письмами Губернатора, Законодательного собрания Нижегородской области, Почётной грамотой главы города Нижнего Новгорода и знаками отличия Министерства транспорта РФ наградили 35 работников.

С профессиональным праздником сотрудников метрополитена поздравили глава города Юрий Шалабаев и председатель городской Думы Олег Лавричев.

"Я помню, как в 1985 году, в год открытия горьковского метро, спускался в подземку и с интересом наблюдал за ее работой. Нижегородцы привыкли, что метро – надежный, безопасный, быстрый вид транспорта. Благодаря высокому профессионализму сотрудников нижегородского метро пассажиры с комфортом добираются до места назначения, даже не догадываясь, какой кропотливый и ответственный труд стоит за обеспечением слаженной работы всех систем. Рад поздравить вас не только с профессиональным праздником, но и с тем, что именно в год 800-летия Нижнего Новгорода было объявлено о строительстве новых станций метро в Сормовском и Нижегородском районах, что обеспечит нашему городу инфраструктурный рост, а предприятию – перспективное развитие", - сказал в приветственном слове Юрий Шалабаев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев рассказал, что 36 лет назад тоже принимал участие в сдаче станции метро "Московская", работая на комсомольских субботниках.

"За 36 лет нижегородцы привыкли к тому, что метро – это удобный, надежный, не зависящий от погодных условий вид транспорта. Нужно, чтобы в городе было постоянное развитие инфраструктуры, так как без этого он не может полноценно функционировать - нижегородцы должны иметь возможность свободно перемещаться до мест работы, в досуговые и торговые места. Надеюсь, что в скором времени мы будем наблюдать развитие нижегородского метро в динамике и участвовать в сдаче новых станций в Сормовском районе и на площади Сенной", - выразил надежду Олег Лавричев.

"В современном мегаполисе, которым является к Нижний Новгород, практически все производственные и непроизводственные сферы так или иначе связаны с работой транспортников. В канун Дня работника транспорта хочу поблагодарить руководство и сотрудников "Нижегородского метро" за труд днем и ночью, обеспечивающий безопасность и безаварийность пассажирских перевозок", - поздравил присутствующих с профессиональным праздником председатель Гордумы.

Кстати, на предприятии трудятся 80 сотрудников, которые 36 лет назад начали свой путь вместе с нижегородским метро.

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Теги:
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