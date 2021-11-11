Новые элементы навигации установят на всех станциях нижегородского метро в 2022 году

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Новые элементы пассажирской навигации установят на всех станциях нижегородского метро в 2022 году. Об этом рассказал директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.
Обновленные таблички, разработанные по всем требованиям российского законодательства, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода уже появились на станциях: "Горьковская", "Московская", "Парк культуры", "Стрелка". На остальных 11 станциях они будут установлены в следующем году.
Олег Яушев отметил, что информация на табличках представлена на русском и английском языках.
Добавим, что, по словам директора МП "Нижегородское метро", в этом году также были заменены буквы "М" над входами в метрополитен.
Напомним, в этом году "Нижегородское метро" празднует 36-летие с момента запуска первой линии.
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