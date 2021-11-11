Определяются места для установки новогодних елей
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2021 13:54  [100] Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода
20 ноября 2021 12:46  [148] ГИБДД обращает внимание нижегородцев быть внимательными на дороге из-за плохих погодных условий
20 ноября 2021 11:49  [140] Победителями конкурса "Большая перемена" стали 300 студентов колледжей
20 ноября 2021 11:21  [154] Анна Лапидус: "Прививка не исключает встречи с вирусом, а помогает организму ему противостоять"
20 ноября 2021 10:57  [232] Более 10 человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Нижегородской области
20 ноября 2021 10:18  [158] Евгений Люлин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
19 ноября 2021 19:28  [283] Юрий Шалабаев остался недоволен уборкой городских дворов
19 ноября 2021 19:01  [296] Почти 120 незаконно возведённых построек демонтировали в Московском районе Нижнего Новгорода
19 ноября 2021 18:42  [302] Лучших работников нижегородского агропрома наградили за достижения в развитии отрасли
19 ноября 2021 17:56  [1453] Гигантскую опухоль головного мозга успешно удалили нижегородские врачи
Общество

Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода

20 ноября 2021 13:54  [100] Общество

Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

В сообщении говорится, что спецтехника и рабочие чистят от снега большой и малый скверы на площади Минина, Александровский сад, сквер им.Максима Горького, Звездинский сквер, Нижне-Волжскую набережную, набережную Федоровского и улицу Большую Покровскую.

Кроме того, на территории района производят очистку и посыпку противоголедными материалами проезжих частей, пешеходных дорожек и тротуаров.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев дал поручение заблаговременно обработать противогололёдными материалами дороги перед прогнозируемыми снегопадами.

Напомним, глава города также дал поручение довести до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств. "Мы должны сделать все для того, чтобы в понедельник люди могли спокойно добраться на работу", - подчеркнул градоначальник.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, нижегородцы могут отслеживать ситуацию на дорогах и работу дорожной техники в онлайн-режиме на "Платформе "Лобачевский" по адресу https://sc.admgor.nnov.ru/interactive_map/, а также оставлять там свои пожелания и жалобы.

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС" (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246). Сотрудники диспетчерской службы обеспечивают прием и передачу информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph