Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода Общество

Уборка снега идет на всех общественных пространствах Нижегородского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

В сообщении говорится, что спецтехника и рабочие чистят от снега большой и малый скверы на площади Минина, Александровский сад, сквер им.Максима Горького, Звездинский сквер, Нижне-Волжскую набережную, набережную Федоровского и улицу Большую Покровскую.

Кроме того, на территории района производят очистку и посыпку противоголедными материалами проезжих частей, пешеходных дорожек и тротуаров.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев дал поручение заблаговременно обработать противогололёдными материалами дороги перед прогнозируемыми снегопадами.

Напомним, глава города также дал поручение довести до максимума количество спецтехники и рабочих во время круглосуточных дежурств. "Мы должны сделать все для того, чтобы в понедельник люди могли спокойно добраться на работу", - подчеркнул градоначальник.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, нижегородцы могут отслеживать ситуацию на дорогах и работу дорожной техники в онлайн-режиме на "Платформе "Лобачевский" по адресу https://sc.admgor.nnov.ru/interactive_map/, а также оставлять там свои пожелания и жалобы.

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС" (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246). Сотрудники диспетчерской службы обеспечивают прием и передачу информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.