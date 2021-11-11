Почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих убирают снег на дорогах и во дворах Нижнего Новгорода Общество

Почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих убирают снег на дорогах и во дворах Нижнего Новгорода.

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин в ходе инспекционного объезда областного центра, только четыре тысячи дворников убирают снег во дворах города.

Дмитрий Сивохин отметил, что дорожники, подрядные организации и ДУКи своевременно приступили к уборке снега.

Он также напомнил, что по поручению главы города Юрия Шалабаева дороги заранее обработали противогололедными материалами, уже после этого спецтехника вышла на уборку городских магистралей, а дворники приступили к просыпке и уборке снега на остановках общественного транспорта, тротуарах, придомовых территориях и общественных пространствах.

Дмитрий Сивохин особо отметил, что провели по поручению мэра разъяснительную работу с ДУКа, и сегодня на дворовых территориях работают почти 4 тысяч дворников и больше 180 единиц техники. "Снегопад ожидаем затяжной, но у нас достаточно запасов противогололедных материалов, а также людских ресурсов и техники для того, чтобы с ним справиться. Ситуация находится под контролем. Я лично докладываю мэру о происходящем дважды в сутки", - заявил первым замглавы.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что "необходимо сделать все, чтобы в понедельник люди могли спокойно добраться на работу".

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, нижегородцы могут отслеживать ситуацию на дорогах и работу дорожной техники в онлайн-режиме на "Платформе "Лобачевский" по адресу https://sc.admgor.nnov.ru/interactive_map/, а также оставлять там свои пожелания и жалобы.

Для обеспечения взаимодействия и контроля за содержанием автомобильных дорог организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС" (телефон 430-40-40, 246-76-60, круглосуточно +79107904246). Сотрудники диспетчерской службы обеспечивают прием и передачу информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.