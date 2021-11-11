Отопление и горячую воду отключат в 140 домах Советского района 25 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Советском районе Нижнего Новгорода 25 ноября будет проводиться предупредительный ремонт на трубопроводе магистральной теплосети по адресу ул. Невзоровых,47.

Данные работы запланированы для повышения надёжности теплоснабжения, пояснили в пресс-службе "Теплоэнерго".

Так, для подготовки к проведению работ с 5:00 до 8:00 в прилегающем к зоне работ микрорайоне будут снижены параметры теплоносителя.

Сами работы будут проводиться с 8:00 и предварительно до 20:00. В это время будет ограничена подача тепла и горячего водоснабжения на 140 домов по улицам Ванеева, Генкиной, Дунаева, Невзоровых, Ижорская, Ошарская, Полтавская, Панина и Республиканская.