Заслуженным работникам сферы здравоохранения вручили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации

Заслуженным работникам сферы здравоохранения вручили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Согласно информации, медали врачам вручил заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов.

"От лица главы нашего города Юрия Шалабаева я хочу поблагодарить каждого из вас, всех ваших коллег. Профессия врача – самая благородная и нужная. Но всю ее ценность мы особенно отчетливо осознаем в сложных ситуациях, в частности, сейчас во время пандемии коронавируса. Именно вы находитесь на передовой, зачастую в круглосуточном режиме в отрыве от своей семьи, от своих близких боретесь за жизни горожан. Огромное спасибо за ваш героический труд", - обратился к нижегородским медикам Леонид Стрельцов.

Памятные медали вручили семи нижегородским медицинским работникам. В свою очередь награждаемые отмечали, что во многом с вызовом помогает справляться тот факт, что врач – это не профессия, это призвание.

"Сейчас действительно очень сложное время. Наше лечебное учреждение уже пролечило девять тысяч ковидных больных. Все работают буквально "на износ". Очень тяжело лечить таких пациентов на дому. Объем работы очень большой, представляете, 900 человек на дому, а у них же есть еще и члены семей, за которыми тоже нужно наблюдать. Но я уверена, мы справимся", - сказала Валентина Цывова.

"Врачом не становятся просто так. Это судьба. Когда мне было 15 лет, я лежала в больнице, влюбилась в травматолога и решила, что буду врачом. Сейчас я работаю в родильном доме и вижу отношение своих коллег к работе, это и работой не назовешь. У нас врачи, когда в отпуске, звонят и просят телефон поднести на "родилку", чтоб послушать крик младенцев - скучают", - рассказала главный врач родильного дома №1 Алла Ниманихина.

Также на церемонии за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения десяти работникам "Приволжского исследовательского медицинского университета" вручили нагрудный знак "Отличник здравоохранения".