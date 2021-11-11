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Общество

Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря

26 ноября 2021 14:35  [105] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке Зеленского съезда от Кладовой башни до Коромысловой башни Нижегородского кремля.

В департаменте отметили, что такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и возможности качественно проводить уборку снега.

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Теги:
движение Парковка
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