Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке Зеленского съезда от Кладовой башни до Коромысловой башни Нижегородского кремля.

В департаменте отметили, что такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и возможности качественно проводить уборку снега.