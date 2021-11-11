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Парковка будет запрещена на Зеленском съезде с 17 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке Зеленского съезда от Кладовой башни до Коромысловой башни Нижегородского кремля.
В департаменте отметили, что такие меры необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и возможности качественно проводить уборку снега.
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