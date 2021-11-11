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Общество

Юрий Шалабаев: "Мама – это самое почетное звание на земле"

28 ноября 2021 10:37  [1] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с международным днем матери.

По его словам, мама – это самое почетное звание на земле, самый сложный и ответственный ежедневный труд, который при всем этом приносит море позитивных эмоций, радости и счастья.

"Вообще складывается ощущение, что, став мамой, женщина вмиг приобретает волшебные знания и умения: одним только словом она может утешить, одним только взглядом приободрить и вселить уверенность в собственных силах, одним только прикосновением вылечить и снять боль. И даже ранний утренний подъем в детский сад или школу с маминым поцелуем становится легче", - отмечается в его поздравлении.

"Вы дарите свое тепло, делитесь толковым советом, незаметно направляете и поддерживаете нас по жизни, прощаете и искренне радуетесь даже самым незначительным успехам своих детей! Спасибо вам за это", - добавил Юрий Шалабаев.

"Особые слова благодарности хочется адресовать многодетным мамам и мамам, ставшим родной и любимой для приемных детей. Остается только восхищаться вашему терпению и мудрости! Дорогие мамы! Пусть ваша нежность, забота и красота с каждым днем преумножаются от счастья, благодарности и любви, которые дарят вам ваши дети! Пусть чаще на ваших лицах сияет улыбка", - говорится в поздравлении мэра.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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