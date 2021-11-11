Два автомобиля столкнулись на пр. Ленина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, ЧП | ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два автомобиля столкнулись на пр. Ленина в Нижнем Новгороде 26 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о случившемся поступила спасателям в 23:00.

Авария произошла около д.40. В результате происшествия погиб один человек.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС по Нижегородской области: 5 человек, 1 единица техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.