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Два автомобиля столкнулись на пр. Ленина в Нижнем Новгороде 26 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о случившемся поступила спасателям в 23:00.
Авария произошла около д.40. В результате происшествия погиб один человек.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС по Нижегородской области: 5 человек, 1 единица техники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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