Женщина-водитель погибла в ДТП в Нижнем Новгороде вечером 27 ноября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Женщина-водитель погибла в ДТП в Нижнем Новгороде вечером 27 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно информации, авария произошла на проспекте Ленина в районе дома №40. Женщина, управляя автомобилем Chevrolet, допустила выезд на встречную полосу дороги и врезалась в автомобиль Audi.

В результате ДТП водитель Chevrolet погибла. В обстоятельствах данной аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По одной из версий, причиной инцидента мог стать гололед.

Напомним, что мужчина погиб в ДТП с тремя машинами в Перевозском районе.