Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Определяются места для установки новогодних елей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
28 ноября 2021 15:02  [34] Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на улице Пискунова
28 ноября 2021 14:32  [75] Пожар произошел в доме №18 по улице Пискунова в Нижнем Новгороде 28 ноября
28 ноября 2021 11:36  [717] Женщина-водитель погибла в ДТП в Нижнем Новгороде вечером 27 ноября
27 ноября 2021 16:25  [364] Последствия ЧП на заводе им. Свердлова в Дзержинске ликвидированы
27 ноября 2021 16:16  [282] Одна из пострадавших на заводе им. Свердлова в Дзержинске доставлена в ожоговое отделение ПИМУ
27 ноября 2021 13:24  [352] Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на заводе им. Свердлова в Дзержинске
27 ноября 2021 13:04  [304] Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на заводе им. Свердлова в Дзержинске
27 ноября 2021 12:50  [381] Открытое горение ликвидировано на заводе им. Свердлова в Дзержинске
27 ноября 2021 12:26  [247] Роспотребнадзор исследует воздух в районе завода им. Свердлова в Дзержинске
27 ноября 2021 12:09  [356] И.о. министра МЧС России Александр Чуприян прибудет в Дзержинск для контроля ситуации на заводе им. Свердлова
Происшествия

Пожар произошел в доме №18 по улице Пискунова в Нижнем Новгороде 28 ноября

28 ноября 2021 14:32  [75] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Трехэтажный жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде днем 28 ноября.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram сообщил, что двое пострадавших во время пожара были доставлены в тяжелом состоянии в отделении реанимации ожогового центра ПИМУ.

Из горящего дома спасатели провели эвакуацию жителей, уточнил министр.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph