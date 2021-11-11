Пожар произошел в доме №18 по улице Пискунова в Нижнем Новгороде 28 ноября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев Трехэтажный жилой дом загорелся в Нижнем Новгороде днем 28 ноября. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram сообщил, что двое пострадавших во время пожара были доставлены в тяжелом состоянии в отделении реанимации ожогового центра ПИМУ. Из горящего дома спасатели провели эвакуацию жителей, уточнил министр.

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