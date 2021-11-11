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Происшествия

Пьяного рыбака вытащили из полыньи нижегородские спасатели

29 ноября 2021 20:15  [4] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Операцию по спасению рыбака, угодившего в полынью на озере в районе СНТ "Старатель-1" в Канавинском районе, успешно провели сотрудники аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода. об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Информация о происшествии на озере поступила 29 ноября в 16:30 от очевидцев. Под мужчиной провалился тонкий лёд - и он оказался в воде.

Спасатели оперативно прибыли на место, но озеро находится в труднодоступном месте, и до него пришлось добираться пешком. Рыбак находился в 100 метрах от берега в полынье. Закрепив страховку, спасатель Дмитрий Зеленков, рискуя жизнью, подполз к тонущему рыбаку, смог вытащить его на лёд, погрузить на щит-носилки и затем с помощью страхующих его коллег - Михаила Яковлева и Андрея Дятлова - по тонкому люду дотянули пострадавшего до берега.

Спасательная операция заняла около 10 минут, уточнили в ГУ МЧС.

После этого спасателям пришлось нести пострадавшего на носилках около 15 минут до кареты скорой помощи. Рыбак был госпитализирован в больницу им. Семашко с диагнозом "переохлаждение", его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что на момент происшествия рыболов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели предупредили, что лёд ещё не устоялся, да ещё и в условиях плюсовой температуры активно тает, а потому выход на него крайне опасен.

Напомним, рыбаки уже открыли печальную статистику гибели в воде, начав сезон зимней рыбалки раньше времени. Так, 22 ноября рыбак утонул в Воскресенском районе, а 24 ноября труп мужчины извлекли из озера в Афонине.

Кроме того, на днях сотрудники аварийно-спасательного отряда спасли рыбака, провалившегося под лёд на Гребном канале.

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Теги:
МЧС Рыболовство
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