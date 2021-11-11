Скорость нижегородской канатной дороги снижена из-за погодных условий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скорость канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором снижена из-за погодных условий. Об этом сообщает автоинформатор АО "Нижегородские канатные дороги".

Согласно информации, при ухудшении обстановки, ее работа может быть приостановлена.

Ранее нижегородская канатная дорога перешла на зимний режим работы. В соответствии с этим, сегодня она работает с 6:45 до 21:00.

Напомним, что стоимость проезда на канатной дороге остается прежней: билет на одну поездку в одну сторону на одного человека– 100 руб., детям с 7 до 12 лет - 50 руб., до 7 лет - бесплатно.

Напомним также, что по прогнозам синоптиков, 30 ноября в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, сильный туман. Днем воздух прогреется до +5..+7°, но при этом ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.