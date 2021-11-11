Определяются места для установки новогодних елей
Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Билеты на новогодние представления начали продавать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
30 ноября 2021 10:22  [158] Водитель ВАЗа погиб в Нижнем Новгороде, врезавшись в бетонный забор
29 ноября 2021 20:15  [283] Пьяного рыбака вытащили из полыньи нижегородские спасатели в Канавине
29 ноября 2021 16:07  [262] Станочнице размозжило руку на производстве ГАЗа
28 ноября 2021 16:50  [5177] Жителя Нижегородской области станут судить за истязание жены
28 ноября 2021 15:02  [476] Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на улице Пискунова
28 ноября 2021 14:32  [460] Пожар произошел в доме №18 по улице Пискунова в Нижнем Новгороде 28 ноября
28 ноября 2021 11:36  [2029] Женщина-водитель погибла в ДТП в Нижнем Новгороде вечером 27 ноября
27 ноября 2021 16:25  [482] Последствия ЧП на заводе им. Свердлова в Дзержинске ликвидированы
27 ноября 2021 16:16  [371] Одна из пострадавших на заводе им. Свердлова в Дзержинске доставлена в ожоговое отделение ПИМУ
27 ноября 2021 13:24  [454] Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на заводе им. Свердлова в Дзержинске
Происшествия

Водитель ВАЗа погиб в Нижнем Новгороде, врезавшись в бетонный забор

30 ноября 2021 10:22  [158] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель ВАЗа погиб в Нижнем Новгороде, врезавшись в бетонный забор. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 29 ноября в 19:14 на ул. Безводная, 1.

59-летний водитель ВАЗа 21140 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Затем он совершил столкновение с иномаркой Volkswagen, а позже въехал в бетонный забор.

В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph