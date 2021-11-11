Водитель ВАЗа погиб в Нижнем Новгороде, врезавшись в бетонный забор Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель ВАЗа погиб в Нижнем Новгороде, врезавшись в бетонный забор. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 29 ноября в 19:14 на ул. Безводная, 1.

59-летний водитель ВАЗа 21140 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Затем он совершил столкновение с иномаркой Volkswagen, а позже въехал в бетонный забор.

В результате ДТП мужчина получил смертельное ранение.