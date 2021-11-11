Маршрутка сбила сотрудницу Газпрома в Нижнем Новгороде

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Маршрутка сбила сотрудницу ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел с 59-летней женщиной - слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.
24 ноября она выполняла работу по проверке охранных зон по маршруту газопровода среднего и низкого давления на ул. Родионова около больницы им. Семашко. Во время этого на нее наехало маршрутное такси.
Женщина получила множественные переломы костей и была доставлена в больницу им. Семашко.
Госинспекции труда предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
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