Юрий Шалабаев поздравил с днем матери представительниц национально-культурных организаций города Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с днем матери представительниц общественных и национально-культурных организаций города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По его словам, собравшиеся в зале женщины представляют разные национальности и поколения, являются представителями разных профессий и сфер деятельности, ведут активную общественную жизнь, реализуют свои проекты и проводят многочисленные встречи.

"Но самое главное, что вас всех объединяет – вы все мамы. И трудно представить, как вы все это совмещаете, – отметил глава города. – Особую благодарность и восхищение хочется выразить многодетным мамам и мамам, ставшими родными для приёмных детей. Спасибо вам за ваш труд на благо города, неиссякаемое вдохновение и пример жизнелюбия".

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов сообщил, что почитание женщины-матери имеет многовековую традицию и началось еще с древних греков. "В России первая попытка учредить День матери состоялась еще в 1915 году, но она не закрепилась в народном календаре, – пояснил Геннадий Рябов. – Позже, в новой России, к идее создания Дня матери возвращались несколько раз. И в 1998 году президент РФ подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека, о ее бескорыстном жертвовании ради блага своих детей".

Председатель городской Общественной палаты также сообщил, что в городе насчитывается более девяти тысяч многодетных семей. "Главное, что за последний год их число выросло на тысячу", – отметил он.

Как сообщила председатель регионального общественного движения "Женщины Нижегородского края", член городской Общественной палаты Ольга Шумакова, чествование матерей разных национальностей, живущих на территории Нижнего Новгорода, стало уже традиционным и эту традицию планируется продолжать.

Художественный руководитель ансамбля "Наири", заместитель председателя областной общественной организации "Нижегородская армянская община" Каринэ Кочарян рассказала, что в числе её воспитанников – 250 детей, которых она считает родными.

Ранее на встрече главы города Юрия Шалабаева с представителями городских национально-культурных автономий было озвучено, что в Нижнем Новгороде планируется провести курсы социального проектирования для таких организаций. "Национально-культурные объединения нашего города всегда активно участвуют в городской повестке: создают программы, разрабатывают проекты, выступают на праздниках. Чтобы помочь автономиям вывести свою деятельность на более широкую аудиторию и внедрить свои предложения в жизнь города, мы решили разработать курсы социального проектирования для получения грантовой поддержки такими организациями", – сообщили на встрече.