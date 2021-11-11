Нижегородские кафе откроют зимние веранды к Новому году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские кафе и рестораны на центральных улицах города откроют зимние веранды к Новому году. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Планируется, что они будут украшены к празднику и дополнят новогоднюю атмосферу. Разрешение на открытие веранды предприниматели получат бесплатно.

Кроме того, в честь Нового года рестораторы подготовят специальное меню "Новогодняя гастрономический столица", как это было к 800-летию Нижнего Новгорода. Свое намерение уже подтвердило около 30 ресторанов города. Попробовать новогоднее меню можно будет также в формате take away.