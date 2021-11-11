Общественная приёмная председателя городской Думы открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 1 декабря открылась общественная приёмная председателя городской Думы Олега Лавричева. Она расположена по адресу ул. Бекетова, 37.

Как сообщили в пресс-службе Гордумы, открытие приурочено к 20-летию "Единой России", поскольку общественная приёмная будет выполнять функции депутатского центра партии.

Согласно информации, кроме Олега Лавричева приём здесь на регулярной основе будут вести депутат Госдумы РФ по избирательному округу №129 Анатолий Лесун и депутат Заксобрания Нижегородской области по избирательному округу №8 Юрий Балашов.

Как рассказал Олег Лавричев, нижегородцы могут обращаться в приёмную "со всеми вопросами, которые волнуют того или иного жителя, семью, территорию, дом".

"Все вопросы будут рассматриваться и во взаимодействии с администрациями района и города, с привлечением ресурсов депутатов находиться оперативные решения, - заверил он. - Не все вопросы выходят на уровень города. Некоторые вопросы выходят на уровень регионального правительства. Поэтому у нас будут осуществлять регулярный приём депутат Законодательного собрания Юрий Балашов и депутат Государственной Думы Анатолий Лесун. В полноценном формате это будет центр приема обращений граждан".

Кроме того, Гордума заключила соглашение о сотрудничестве с ГКУ НО "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области". На базе приёмной Госюрбюро будет заниматься бесплатным консультированием граждан по юридическим вопросам.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что новая приёмная станет еще одной площадкой для более эффективной коммуникации с жителями.

"Для меня как для главы города эта приёмная, как и любая приёмная депутата – дополнительный источник получения информации о локальных проблемах, которые есть на территории, и о которых лучше всего осведомлены местные жители. Нижегородцы также активно оставляют обращения в социальных сетях, на официальных ресурсах, где они фиксируются, обрабатываются и находят дальнейшее решение", - сказал градоначальник.