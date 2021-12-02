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Общество

"Мерч" для Красной армии обнаружили во время раскопок на Большой Печёрской улице

07 декабря 2021 13:06  [71] Общество

Фото: из личного архива Игоря Чечушкова, с сайта НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В исторической части Нижнего Новгорода, на Большой Печёрской улице, ведётся строительство нового корпуса НИУ ВШЭ. Данные работы сопровождают археологические изыскания, что обусловлено месторасположением объекта. О том, какие находки были обнаружены в ходе раскопок, сообщается на сайте НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.

Кандидат исторических наук, доктор философии Игорь Чечушков рассказал, что поскольку культурный слой в данном месте сильно разрушен застройкой XX века, удалось найти только его разновременные остатки. Например, в ХIХ веке здесь находилась усадьба, принадлежавшая Елизавете Ивановне Крюковой, жене нижегородского губернатора Александра Семёновича Крюкова.

Среди находок самая ранняя датирована серединой XVIII века, а самая поздняя — послереволюционным периодом ХХ века. Так, на территории будущего корпуса НИУ ВШЭ было найдено несколько объектов — колодец, погреб и несколько хозяйственных ям неизвестного назначения. Там были обнаружены предметы, которые наименее разрушаются от времени - из стекла и металла.

В районе хозяйственных ям археологи нашли орнаментированный фрагмент керамической посуды, изготовленной на гончарном круге и обожжённой в обычной печи. Как отметил специалист, по всем признакам — это посуда ремесленного производства, её можно датировать XVIII—XIX веками. Кроме того, была обнаружена медная монета времён Елизаветы Петровны (1759 год).

Кроме того, на глубине 6 метров от поверхности были обнаружены очертания колодца. Вся его верхняя часть была разрушена, и самые ранние находки там относится к XIX веку.

Третий археологический объект, найденный во время раскопок - частный погреб с двумя отдельными помещениями, относящийся примерно к первой четверти XX века. Здесь среди битой фарфоровой посуды (фарфор в 1920-е годы выпускали только бывшие императорские фабрики) найдены два фрагмента уникальных тонкостенных чашек с росписью в виде символики Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

"Для меня лично это очень любопытная находка - получается, что фабрика, которая производила посуду в имперское время, после революции сменила профиль и начала производить, выражаясь современным языком, "мерч" для РККА", - поделился впечатлениями Игорь Чечушков.

Фото из личного архива Игоря Чечушкова, с сайта НИУ ВШЭ - Нижний Новгород

Ранее сообщалось, что в центре Арзамаса во время в ходе археологических изысканий найдены монашеские погребения, которые датированы XVII веком.

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Теги:
Археология История НИУ ВШЭ
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