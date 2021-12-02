Новый график движения электрички "Починки – Варя" вводится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба компании

Новый график движения электрички "Починки – Варя" вводится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

Согласно информации, с 12 декабря начнет действовать новое расписание городской электрички от станции Починки до станции Варя.

Новый график движения поездов разработан с учетом пожеланий пассажиров и проводится в рамках трансформации транспортной системы Нижегородской агломерации.

Так, в период с 6.00 до 10.00 и с 14.00 до 20.00 отправление со станции Починки по расписанию запланировано в 2 минуты и 32 минуты каждого часа (например, в 7.02, 7.32, 8.02 и т.д.), отправление со станции Варя – в 20 минут и 50 минут каждого часа (например, в 16.50, 17.20,17.50 и т.д.).

В период с 10.00 до 14.00 городская электричка будет следовать между станциями каждые 40 минут.

Городская электричка курсирует с 5.30 до 22.20. Для всех поездов по маршруту "Починки – Варя" и "Варя – Починки" введена остановка на платформе "Светлоярская". Это позволит жителям близлежащих домов по улицам Сутырина и Станиславского комфортно добираться до дома поздним вечером.