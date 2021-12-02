Юрий Шалабаев наградил именными стипендиями 30 детей Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил именными стипендиями 30 нижегородских детей – победителей и призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, музыкальных конкурсов и спортивных соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно информации, из 30 стипендий десять вручили детям за победы в различных олимпиадах и научных конкурсах – по физике, математике, информатике, биологии, географии, русскому языку; десять – лауреатам музыкальных и художественных конкурсов; ещё десять – выдающимся ребятам-спортсменам.

Мэр отметил, что в прошлом учебном году 509 учащихся нижегородских школ стали призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады, 16 юных нижегородцев стали призёрами финального этапа.

"Есть, чем гордиться, и на международной арене – выпускник нижегородской школы №7 Михаил Хандохин стал победителем международной биологической олимпиады, выиграв у участников из 80 стран. Каждая такая победа – это начало пути к новым достижениям. Я рад, что у меня есть возможность отметить и поблагодарить одарённых ребят за то, что они представляют наш город на таком высоком уровне", – сказал Юрий Шалабаев.

Городская именная стипендия в области образования вручается:

ФИО ОО Перечень олимпиад, результат Кузичева Наталья Олеговна "Гимназия № 50" Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, по литературе, по русскому языку Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку по искусству, по географии, по литературе Макаренко Дарья Федоровна "Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов" Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, истории, праву, по экономике, искусству Победитель межрегиональной олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки" по истории Бондаровский Владимир Владимирович "Школа № 100 с углубленным изучением отдельных предметов" Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, праву Призер многочисленных олимпиад по праву: "Фемида", "Высшая проба", олимпиады Санкт-Петербурского университета Призер олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки" по истории, олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки" по русскому языку, олимпиады Казанского университета по иностранному языку, Московской олимпиады школьников по праву и по истории Котельников Александр Александрович "Лицей № 165" Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, праву, обществознанию, литературе, географии Победитель олимпиады "Высшая проба" по истории и обществознанию, Толстовской олимпиады школьников по истории, олимпиады Санкт-Петербурского университета Жебряков Данила Александрович "Лицей № 40" Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, экономике, информатике, физике Победитель межрегиональной олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки", инженерной олимпиады, олимпиады "Росатом", олимпиады школьников "Физтех" по физике, олимпиады национального технологической инициативы по направлению летающая робототехника, XVII Нижегородской олимпиады школьников по информатике им. В.Д. Лелюха Ершов Александр Андреевич "Лицей № 82" Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике Победитель межрегиональных олимпиад "Будущие исследователи - будущее науки" по физике и математике, "Высшая проба" и Московская олимпиада по физике Московская олимпиада школьников по физике Косов Михаил Александрович "Лицей № 36" Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, математике Призер межрегиональной олимпиады "Высшая проба" по информатике, межрегиональных олимпиад школьников "Технокубок" и "Innopolis Open", XVII Нижегородской олимпиады школьников по информатике им. В.Д. Лелюха Галушкина Ксения Алексеевна "Лицей № 40" Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, обществознанию Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК, по географии Россохин Александр Владимирович "Лицей № 40" Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, экономике, физике Победитель межрегиональной олимпиады "Будущие исследователи - будущее науки" по математике Призер олимпиад "Будущие исследователи - будущее науки", "Физтех" по физике, XVII Нижегородской олимпиады школьников по информатике им. В.Д. Лелюха Крамкова Мария Андреевна "Школа № 11 имени Г.С. Бересневой" Победитель заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Победитель всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" по русскому языку Призер всероссийских олимпиад школьников "Высшая проба" по английскому языку, "Будущие исследователи - будущее науки" по русскому языку

Городская именная стипендия в области культуры и искусства вручается:

1 Блинова Александра Евгеньевна "Детская музыкальная школа №16" специальность "Домра" Лауреат I степени V межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества им. И.Т. Шестерикова "Семеновская кадриль"; Международного фестиваля-конкурса "Жар-Птица России". Участница V Областного фестиваля "Современная музыка". 2 Демиданов Арсений Юрьевич "Детская школа искусств №6 имени А.А.Касьянова" специальность "Ксилофон Лауреат I Всероссийского конкурса стипендиатов Фонда "Новые имена" города Москвы; Лауреат II степени Открытого областного конкурса ансамблей на духовых и ударных инструментах "Играем вместе"; Лауреатом музыкального проекта "Юношеские ассамблеи-2021"; участник XVIII Международного фестиваля "Москва встречает друзей". 3 Зубков Василий Ильич "Детская школа искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана", специальность "Фортепиано" Отличник, автор более 70 произведений различных жанров и составов. Лауреат 1 степени X Международного конкурса молодых пианистов имени В.Ю. Виллуана; Лауреат 2 степени XVI Всероссийского открытого конкурса молодых пианистов им. М.А. Балакирева; Лауреат 1 степени и обладатель специального приза от фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. 4 Круглов Илья Сергеевич "Детская музыкальная школа №3", баян Лауреат 1 степени V Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества им. И.Т.Шестерикова "Семеновская кадриль"; Гран При XVI открытого Нижегородского областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах "Весенние наигрыши-2021". 5 Липатова Мария Алексеевна "Детская школа искусств № 8 имени В.Ю. Виллуана" Дипломант X Международного конкурса молодых пианистов имени В.Ю. Виллуана; Лауреат 1 степени XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Виктория"; Дипломант III Международного фестиваля – конкурса "Vivat Virtuoso" г. Москва; Победитель музыкального проекта "Юношеские Ассамблеи" 6 Просвирнин Егор Андреевич "Детская школа искусств № 1", преподавателя Кузнецовой Ирины Геннадьевны. Трижды становился победителем проекта "Юношеские ассамблеи" и выступал на сцене Нижегородской консерватории в качестве солиста камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода". Дважды обладателель Гран – При: Международного конкурса "Зимние гуляния" и Международного конкурса "Star marathon". 7 Сердюк Мария Андреевна "Детская школа искусств №9 им. А.Д.Улыбышева", Лауреат 1 степени Музыкального конкурса NEW TIME MUSIC, лауреат 1 степени и специальный диплом Международного конкурса юных пианистов. Уастник Гала концерта юных музыкантов, лауреатов международных конкурсов, в Галерее Зураба Церетели (Москва). 8 Спирин Яков Васильевич "Детская школа искусств №9 им. А.Д.Улыбышева" Лауреат 1 степени V Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества имени И.Т. Шестерикова; II Всероссийского Открытого конкурса исполнителей на струнных народных инструментах, ансамблей и оркестров "Струны Поволжья" имени А.В. Губарькова. Лауреат 1 премии Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах; Лауреатом 1 степени. В марте 2021 года в качестве солиста принял участие в концерте Нижегородского Русского Народного оркестра. 9 Тюрин Александр Евгеньевич "Детская школа искусств №4" Обладатель ГРАН-ПРИ V Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества им. И.Т.Шестерикова "Семеновская кадриль"; Лауреат I степени V Межрегионального конкурса инструментального исполнительства, музыкально-теоретических дисциплин и композиции "Юный виртуоз" Лауреат I степени II Международного конкурса исполнителей на народных инструментах "Родные напевы";Международного конкурса исполнителей на народных инструментах "SOLO-FOLK" 10 Шкапцова Мария Андреевна "Детская художественная школа №2" Лауреат 1 степени Межрегионального конкурса "Академический натюрморт"; Лауреат 2 степени IV Всероссийского конкурса "Академический натюрморт"; Лауреат 3 степени Всероссийского конкурса "Пленэр. PRO-движение" (конкурс организован фондом поддержки и развития МЦХШ при РАХ и Московской центральной художественной школой при Российской академии).

Городская именная стипендия в области спорта вручается: