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Нижегородка попала под трамвай в Сормовском районе

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородка попала под трамвай в Сормовском районе 7 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 9:10 на ул. Коминтерна рядом с домом №158.

Согласно информации, 59-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, когда на нее наехал трамвай Т-3. За рулем находился 31-летний водитель.

В результате ДТП пешеход получила ушиб мягких тканей головы. После осмотра она была отпущена из больницы.

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Теги:
ДТП Трамвай
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