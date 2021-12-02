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Нижегородка попала под трамвай в Сормовском районе 7 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла в 9:10 на ул. Коминтерна рядом с домом №158.
Согласно информации, 59-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, когда на нее наехал трамвай Т-3. За рулем находился 31-летний водитель.
В результате ДТП пешеход получила ушиб мягких тканей головы. После осмотра она была отпущена из больницы.
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