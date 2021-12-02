Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл ЦСКА в гостевом матче Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл ЦСКА в гостевом матче. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 8 декабря в Москве.

Итог матча: ЦСКА (Москва) - Торпедо (Нижний Новгород) - 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).

Судьи: А. Ансонс, В. Гашилов; М. Берсенёв, Е. Юдин.

Торпедо: Кочетков; Пайгин - Орлов, Агостино - Миле - Жафяров; Турбин - Демидов, Чехович - Хривик - И. Федотов; Марин - Мишарин, Веряев - Белевич - Тянулин; Бутенко, Ураков - Михеев - Почивалов, Венгрыжановский.

Голы: 0:1 - Агостино (Миле, Пайгин) - 0:13, 0:2 - Тянулин (Хривик, Чехович) - 8:07, 0:3 - Жафяров (Агостино, Чехович) - 17:47 (бол.), 1:3 - Каменев (Окулов, Плотников) - 29:13, 2:3 - Слепышев (Григоренко, Карнаухов) - 36:31, 2:4 - Миле (Жафяров, Кочетков) - 37:23, 2:5 - Агостино (Марин, Жафяров) - 49:45

Штраф: 24 - 20 (Ураков - 7, Белевич - 5, Турбин, Тянулин, Миле, Мишарин - по 2).

"Нам очень нужна была победа. Вышли с хорошим настроем, играли быстро, соперник не успевал за нами. Главное, что все ребята помогали друг другу", - сказал, комментируя игру, главный тренер нижегородской команды Дэвид Немировски.