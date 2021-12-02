Муниципальный долг Нижнего Новгорода в ноябре снизился почти на 6% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в ноябре снизился почти на 6%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Сейчас сумма долга - 11,02 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце она составляла 11,7 млрд рублей. Таким образом, в сентябре сумма уменьшилась приблизительно на 702 млн рублей.

Большую часть в структуре долга - 50,72% - занимают бюджетные кредиты (5,6 млрд рублей), 25,59% - кредиты кредитных организаций (2,93 млрд рублей), 26,69% - муниципальные ценные бумаги (2,5 млрд рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 626,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода не планирует привлекать дополнительных кредитных ресурсов в 2022 году.