"Кванториум" могут создать на базе одной из нижегородских школ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Технопарк "Кванториум" могут создать на базе одной из нижегородских школ. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 9 декабря.

"В настоящее время мы с министерством образования Нижегородской области прорабатываем вопрос возможного участия одной из школ Нижнего Новгорода в реализации национального проекта "Образование" в части создания школьного "Кванториума", - сказал он.

По его словам, сейчас департамент подбирает объект.

Напомним, первый в Нижегородской области школьный "Кванториум" открылся в Кстове в сентябре 2021 года. Он создан на базе средней школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов. При этом заниматься там смогут дети из всех кстовских школ.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область уже выиграла дополнительный федеральный конкурсный отбор и до 2024 года в регионе появится еще 4 новых школьных "Кванториума".

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"Кванториум" – это новый формат дополнительного образования, уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

В Нижегородской области уже функционируют три мобильных и четыре стационарных "Кванториума": два - в Нижнем Новгороде, по одному - в Сарове и в городе Бор.

С 2021 года мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" трансформировались и перешли в федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование". С 2021 года детские технопарки "Кванториум" создаются на базе общеобразовательных организаций.